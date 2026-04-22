デイトレードで勝つためには、複雑なチャート分析や高度な経済知識が必要だと思われがちだ。しかし、相場の世界で生き残るための「答え」は、拍子抜けするほどシンプルなものだった。わずか3ヶ月で1000万円を溶かしたどん底から、1日利益370万円を叩き出すまでに成長した専業主婦トレーダー・みやさん。彼女の現在の銘柄選びに、業績への期待や企業へのファン心理は一切ない。難解なインジケーターも使わず、ただひたすらに「