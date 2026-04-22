靖国神社で行われている春の例大祭で、「参拝を中止せよ」などと書かれた横断幕を掲げ、進行を妨害したとして韓国籍の男が逮捕されました。威力業務妨害の疑いで現行犯逮捕されたのは、韓国籍の朴相奎容疑者です。警視庁公安部によりますと、朴容疑者は22日午前11時ごろ、東京・千代田区の靖国神社で開催されている春の例大祭の進行を妨害した疑いがもたれています。朴容疑者は当時、靖国神社の神門付近で、「戦争犯罪者の靖国神社