タオル美術館より、ポケモンの赤ちゃん・子ども向けブランド『モンポケ』のベビータオルシリーズが発売されることが発表された。4月22日から5月6日まで、東武百貨店 池袋店で開催される「monpoké popup shop in TOBU」にて先行発売される。あわせて、4月24日からはオンラインショップでの販売も開始される。 【画像あり】赤ちゃんや子供を優しく包んでくれるかわいいポケモンデザインのベビータオル