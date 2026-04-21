「ＤｅＮＡ１６−９阪神」（２１日、横浜スタジアム）試合後に予定していた龍玄とし（Ｔｏｓｈｌ）のライブパフォーマンスが中止となった。試合が大乱打戦となり、規定の午後９時４０分になっても終了しなかったため。この日は「ＢＬＵＥ☆ＬＩＧＨＴＳＥＲＩＥＳ」初日で、スペシャルゲストとしてＴｏｓｈｌが来場。試合前に始球式と国歌独唱を務めた。試合後にはライブパフォーマンス「ＢＬＵＥ☆ＬＩＧＨＴＬＩＶＥ」