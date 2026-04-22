「4月19日（現地時間、以下同）で大谷選手が娘さんの誕生を発表してからちょうど1年です。4月15日の試合後に愛娘について聞かれて、目を細めながら“ただただかわいいですし、シーズン中はなかなか時間をとれない。今回も遠征に出れば何週間か会えなかったりしますし”と話していました。大谷選手は娘さんからパパと呼ばれているそうです」（在米ジャーナリスト）メジャーリーガーとパパの“二刀流”で忙しい日々を送っている大谷