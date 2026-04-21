2026年4月19日、東京都豊島区の東京芸術劇場で開催された「がん患者さんが歌う第九チャリティーコンサート2026」を鑑賞された秋篠宮妃紀子さまと、次女・佳子さま。【写真】佳子さま、“クッキリ”と話題を呼んだドレスの全身姿を見る。ほか前日の園遊会での真っ赤なワンピ姿なども。ステージでは、がん患者や家族、医師ら約200人がベートーベンの交響曲第9番「歓喜の歌」を合唱した。SNSでは、園遊会が終わってすぐのご公務