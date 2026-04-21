【前後編の前編／後編を読む】穏やかな再婚生活を送っていたのに、6年ぶりに元妻と再会。「間違っていた」と泣かれて…「まだ間に合うのか」39歳夫の乱された心結婚生活において何より大事なもののひとつは、信頼関係かもしれない。そしてその信頼は愛情に裏打ちされたものでなければならない。だからこそ、強固なのだ。だが、信頼関係というものは何かあれば一気に崩されるものでもある。いまや婚姻届という「紙切れ」を振りか