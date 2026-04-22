日本人の生活に根付く特別な日を表す「ハレ」と普通の日を表す「ケ」とは 特別な日を表す「ハレ」と普通の日を表す「ケ」 祭りや年中行事、冠婚葬祭などの非日常を「ハレ（晴）の日」、それ以外の日常を「ケ（褻）の日」といいました。ハレの日には、食べものや着るものも普段とは違う特別なものにし、メリハリがつけられました。 お正月や成人式に着る着物のことを「晴れ着」というのはこのためです。祝いの席に欠かせな