ペルシャ湾内にとどまっている日本関連の船舶から、新たに日本人の船員4人が下船したことがわかりました。国交省によりますと、船員らは日本時間の今朝8時までに下船していて、体調に問題はないということです。これでペルシャ湾内の船に残る日本人船員は16人となります。