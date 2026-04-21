大手家電量販店のノジマは、日立グループの家電事業買収を発表しました。ノジマは、日立製作所グループの家電事業を担う子会社「日立グローバルライフソリューションズ」が新たに設立する家電事業の新会社の株式80.1パーセントを今年度中に取得し、傘下に収めます。買収金額は、総額およそ1100億円になる予定です。ノジマ野島廣司社長「日立さんというのは、私、見ている限り素晴らしい技術、素晴らしい商品を作っておられる」ノ