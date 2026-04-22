小学3年生の男の子を直撃した金属製のポール。人の足ほどの太さがあり、重さは約23kgです。男の子は近くで遊んでいましたが、根元から折れたポールが当たり、右足を骨折しました。事故が起きたのは19日。神奈川・川崎市の住宅街にある公園です。ポールは、遊具などと離れたフェンス沿いに立っていました。近隣住民は「日曜日だったので人がいっぱい遊んでいた。お天気もよかったので」と話していて、当時公園では10人くらいの子供