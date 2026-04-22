新潟県長岡市で20日、30代女性の顔をフライパンで殴り、けがをさせたとしてアルバイト従業員の男が現行犯逮捕されました。 傷害で現行犯逮捕されたのは、長岡市に住むアルバイト従業員（48）です。 男は20日午後7時半前、長岡市内の一般住宅で30代女性の顔をフライパンで1回殴り、けがをさせました。 女性は頭部から出血し、緊急搬送されましたが命に別条はありません。 警察によりますと、事件の直後、被害者と面識がある第三