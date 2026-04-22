大阪・心斎橋に商業施設やホテルなどが入る大型複合施設が開業するのを前に、4月22日に内覧会が行われました。 【写真を見る】大阪・心斎橋に駅直結の複合施設「クオーツ心斎橋」地下2階・地上28階でエリア最大級…全国初出店の洋菓子店などが入る商業エリアのほかオフィスフロアやホテルも4月25日開業予定 大阪・心斎橋の御堂筋沿いにできた「クオーツ心斎橋」。駅の改札口と直結していて地下2階・地上28階