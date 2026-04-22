生活用品や食品が値上げになり、ファッションまで楽しむ余裕がない……。そんなときこそ頼りになるのが、セール価格のアイテムです。【GU（ジーユー）】なら1,000円台でおしゃれなデザインが見つかり、気軽にイメチェンが楽しめそう。今回はボトムスにフォーカスして、初夏に狙い目のアイテムをピックアップしました。 楽ちん & 上品の良いとこどり 【GU】「パフスウェットナロースカ