私は専業主婦のモモカです。夫のトオルと、3歳の息子イツキと一緒に暮らしています。トオルは会社勤めで、給料も多くありませんが、私の実家が裕福なのでいろいろ援助してもらい、楽しく暮らしています。結婚式の費用もその後の生活費も、全額うちの父の負担です。私があれをしたい、ここに行きたいと言うとお金を振り込んでくれます。さて私たち家族は毎年、両親と温泉旅行に行っています。今年もその時期が近づき、母から日時の