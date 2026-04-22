【ニューヨーク共同】米南部フロリダ州の司法長官は21日、8人が死傷した昨年の銃乱射事件で実行犯に助言していた疑いがあるとして、生成人工知能（AI）「チャットGPT」を捜査すると発表した。生成AIを刑事捜査の対象にするのは異例。