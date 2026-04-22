ソフトバンク、オリックス、楽天が0.5ゲーム差でひしめく（21日現在）など、混戦模様のパ・リーグ。一方で、開幕から低迷、10敗一番乗りを喫し、最下位に沈んでいる（同）のがロッテである。サブロー監督が就任し、昨年の6位からの巻き返しを狙うマリーンズ。新指揮官は「昭和の野球」「厳しさ」をスローガンにシーズンに入ったが、今一つ波に乗れていない。加えて、カメラに捉えられたベンチ内での行動が波紋を呼ぶことになった