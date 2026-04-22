神奈川県警大和署は22日、個人情報が書かれた資料を大和市内の小学校に他人を名乗って郵送したとして、業務妨害と私印偽造などの疑いで、横浜市瀬谷区、地方公務員伊藤宗太容疑者（43）を逮捕した。大和市教育委員会によると、伊藤容疑者はこの小学校の教諭。同校では昨年3月に通知表の下書きとなる資料が紛失した事案があり、署が関連を調べている。市教委によると昨年3月に紛失が発覚。資料は職員室内の校長の机上にあり、校