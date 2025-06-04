6月3日、「放課後の魔術師ぞっくん」を名乗り体操着にブルマー、頭に女性用下着をかぶった格好で生配信を行なっていた51歳の舘内洋行容疑者が、迷惑防止条例違反で逮捕された。【写真】明らかに変質者、女性用下着を被って配信する舘内洋行容疑者過激行動に走らせた軍団の“掟”舘内容疑者は千葉・市川市内の住宅街で、自ら撮影し生配信を行なっていたという。Xで拡散されている動画では、「洗濯物を干しているおばさんがギョ