入試の採点を担当する教員に自身が顧問を務める運動部の志願者に甘めの採点をするような意図を伝えたとして、兵庫県教育委員会は２１日、播磨東地区の県立高校の男性教諭（３６）を減給１０分の１（３か月）の懲戒処分にした。男性教諭は「部を強化したかった」と認めているという。発表では、男性教諭は２月１０、１２日に特色選抜入試で小論文の採点を担当する教諭２人に対し、「（顧問を務める）運動部の受験生を頼むわ」な