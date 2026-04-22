「LUMIX TX3」(ブラック) パナソニックは、約2,010万画素の1型センサーを搭載したコンパクトデジタルカメラ「LUMIX TX3」(品番：DC-TX3)を、5月21日に発売する。価格はオープン、市場想定価格は129,000円前後。予約は4月27日10時より受け付ける。カラーはブラックとグラファイトシルバー。 コンパクトながら光学15倍のズームレンズを搭載し、広角24mm～望遠360mm(35mm判換算)までの焦