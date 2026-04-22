仏俳優ジャン・レノ（77）が22日、都内で一人舞台「らくだ」（5月10日から、東京芸術劇場シアターウエスト）合同取材会に出席した。映画「レオン」で知られるレノによる今作は、モロッコ・カサブランカに生まれ、フランス、アメリカと世界を渡り歩いてきたという自身の歩みをたどる自叙伝的作品。レノ自身がテキストを書き、歌唱も行う。レノは会見上に入ると「おはようございます」と日本語であいさつした。同作は全国11都市を巡