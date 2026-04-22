半世紀の駅内ラーメン店が終幕東武スカイツリーライン（伊勢崎線）の「西新井駅」のホーム内にある立ち食いラーメン店「西新井らーめん」が2026年3月31日に最後の営業日を迎え、ホームには別れを惜しむ利用客の長い列ができました。帰宅ラッシュと夕食時間が重なる夜には、常時30名以上もの行列が店前にでき、待ち時間は1時間を超えていました。立ち食いラーメン店としては異例の賑わいとなった「西新井らーめん」の最後の様子を