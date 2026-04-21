現在52試合連続出塁…2018年のチュ・シンスに並ぶ「アジア記録」米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、コロラド州デンバーで行われたロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場。3回の第2打席で右前打を放ち、昨季から継続している連続試合出塁を「52」に伸ばした。この数字に韓国のメディアが反応している。なぜか。大谷がこの記録を伸ばし始めてから、韓国内では「アジア記録」が注目されてきた。韓国・