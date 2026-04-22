全日本空輸の航空機＝12日、羽田空港全日本空輸が2027年度中に国内線への燃油特別付加運賃（燃油サーチャージ）の導入を検討していることが22日、分かった。中東情勢の悪化で航空燃料の価格が高騰しているため。日本航空とスカイマークは27年春の導入を検討している。燃油サーチャージは、燃料費の変動分を航空運賃に上乗せして徴収する仕組み。全日空は国内の全路線を対象とする方針。詳しい導入時期や具体的な金額は今後決め