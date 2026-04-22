ゲオホールディングスは4月25日、首都圏初出店となる「ゲオデジタルベース川口元郷店」（埼玉県川口市）を新規オープンする。●中古品の買い取り・販売だけじゃない 設定相談も修理もモバブ回収も一カ所で！ゲオデジタルベースとは、ゲオが手掛ける新しいデジタル専門店のことで、デジタル製品の販売・買取に加えて、修理や設定相談、シェアリング（レンタル）といったサービスも盛り込んでいるのが特徴だ。愛知県名古屋市に