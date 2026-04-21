千葉県市川市動植物園の子ザル、パンチくん。健気にがんばる姿に魅了される人が続出する中、なんと異国の地で“第二のパンチくん”が登場しました。母親代わりのぬいぐるみをつれて歩く姿が、世界をかけ巡るニュースとなった子ザルのパンチくん。これはおととい（19日）撮影された映像。大人のサルたちとじゃれるパンチくんですが、その手にはぬいぐるみがありません！動物園の担当者によると、最近では群れの仲間に迎えられつつあ