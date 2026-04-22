咸鏡北道の党委員会が、北朝鮮最大の祝日である4月15日（金日成生誕日）を前に、若者の間に広がる非社会主義的現象を一掃するよう求める指示文を下したと伝えられた。デイリーNKの咸鏡北道消息筋によると、同道の党は今月13日、社会主義愛国青年同盟（青年同盟）組織を通じて、国家の安全と体制防衛に反する非社会主義との闘争を強化するよう求める特別指示を発令した。消息筋は「2月下旬に盛大に閉幕した第9回党大会の決定を徹底