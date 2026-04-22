ACLE準決勝サッカーJ1リーグの町田は21日（日本時間22日）、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）準決勝でシャバブ・アルアハリ（UAE）と対戦。1-0で勝利してアジア制覇に王手をかけた。試合終了間際には相手FWにゴールを許すも、スローインによるプレー再開前に相手がリスタートした事がVARにより判明し、取り消しとなる事態も。ネット上のファンからは様々な声があがっている。町田は前半12分、相馬勇紀のゴールで