中国が中東情勢不安により国際原油価格の変動性が大きくなった状況でも今年に入り初めて国内原油価格を引き下げた。国営新華社通信によると、中国国家発展改革委員会は22日0時を期してガソリンの小売価格を1トン当たり555元（約1万2968円）、軽油は530元ずつ引き下げると明らかにした。これに伴い、全国平均基準で一般ガソリン価格は1リットル当たり0．44元、軽油価格は0．45元下落した。新華社通信は今回の価格調整が7日から21日