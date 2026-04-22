「29歳手取り11万円貧困ごはん」というテロップから始まる料理動画。一見普通の鍋が映っているが、よく見るとイワシの頭、玉ねぎの皮、大根の茎…と中に入っている具材は一風変わっている。予想外の料理の様子を収めた動画は87万回再生を突破し、コメント欄には「ここまで食材を無駄なく使えるの尊敬」「こういうのが本当に丁寧な暮らしってやつだよ」など称賛の声が寄せられた。110円分の材料と野菜の皮やヘタを使って、お