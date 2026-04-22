（CNN）トランプ米大統領は21日、イランは結局ホルムズ海峡の再開を望んでいると述べる一方、イランの港湾に対する米国の封鎖を解除すれば、同国の「残りの部分を爆破」しない限り和平合意の見通しを損なうことになると主張した。「イランはホルムズ海峡を閉ざされたくない。日々5億ドルを稼げるよう、開放させたいのだ」とトランプ氏はSNS「トゥルース・ソーシャル」に投稿した。「イランが閉鎖を望んでいると言うのは、私が完全