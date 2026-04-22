記事ポイント高田馬場に新写真撮影サービスを開設診断知見を生かした2つの撮影プランプロフィールやSNS向け写真需要に対応R Dresserが、新たな写真撮影サービス「R Dresser写真館」を4月27日に高田馬場でオープンします。パーソナルカラーや骨格、顔立ち、雰囲気まで総合的に見ながら、その人らしさを引き出す撮影を提供する写真館です。ビジネス用のプロフィール写真から記念写真、SNS用素材まで、用途に応じた撮影に対応します。