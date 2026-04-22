「報・連・相」は社会人が職場で円滑に業務に取り組むうえで必須のルールだ。新人も入社の早い段階から先輩や研修を通じ、叩き込まれる。これさえ徹底していれば、トラブルが発生しても、最悪の事態は防げるからだ。 2024年から続々と発覚したM＆A仲介に絡んだトラブルでは、オーナー（売り手）―買い手とのトライアングルにおける「報・連・相」が著しく不足し、問題をより大きくした事例が目立つ。売