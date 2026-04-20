言語学者で明治大学教授、堀田秀吾氏の著書『ハーバード、スタンフォード、科学的に証明された時間をムダにしない人の習慣』（アスコム）から、重要なポイントを抜粋・再編集して特別公開します。今回は「気持ちを整える習慣」について、学術的な知見を交えながら解説します。朝、「良い記憶」を一つ思い浮かべるだけでスムーズに一日を始められるできれば朝、「今日もやるぞ！」と元気に、前向きに一日をスタートさせたいのに、