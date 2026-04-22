相手のために悩み抜き、喜ぶ顔を想像して選んだプレゼント。しかし、その贈り物が数日後にフリマアプリで現金化されていたとしたら、あなたはどう思うだろうか。ガールズちゃんねるに4月19日、「友人にプレゼントした物を売られる」というトピックが立ち、あまりにも身もふたもない友人の態度が物議を醸している。トピ主は先日、友人にシールをプレゼントした。しかしその後、そのシールがメルカリで売られているのを知ってしまっ