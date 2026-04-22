フランス人俳優のジャン・レノが２２日、都内で一人芝居の舞台「らくだ」（ジャン・レノ作、ラディスラス・ショラー演出）の記者懇談会を行い、日本の魅力を語った。映画「レオン」（１９９５年）で知られ、フランス、アメリカと渡り歩いた世界的名優の自叙伝的一人舞台。人生に深い影響を与えた出来事を、出演映画の記憶と重ねて音楽と言葉で鮮やかに描く。大の親日家で知られるジャンは「この舞台で、日本は出てくるのか」