【香港共同】人気歌手、藤井風さんが香港で予定していたコンサートが中止となったことが21日、分かった。公式サイトが発表した。10月から始まる世界ツアーの開催地の一つとしていたが、具体的な日時は公表されていなかった。中止の理由は明らかにされていない。中国本土や香港では、日本のアーティストの公演中止が相次いでいる。高市早苗首相の台湾有事に関する国会答弁を巡り、日中関係が緊張している影響とみられる。藤井