高市首相は２１日、就任から半年を迎えたことについて、「全ては国民のために、約束したことを一つずつ実行したいという思いで働き続けてきた」と振り返った。「まずは経済をしっかりと強くする」とも強調した。首相官邸で記者団の質問に答えた。中東情勢への対応には「難しさを感じている」といい、「各国の船舶がホルムズ海峡を安全に通過して外に出られるような環境を作りたい」と語った。