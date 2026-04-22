（CNN）イラン国会議長の顧問、マフディ・モハンマディ氏は22日までに、トランプ米大統領による停戦延長の発表を「無意味」と一蹴し、イラン政府は軍事的に対応すべきだとの認識を示した。モハンマディ氏はガリバフ国会議長の上級顧問を務める人物。「敗者の側が条件を指定することはできない」と述べ、米国による港湾封鎖の継続を「爆撃と変わるところのない包囲」だと形容した。米国へのイラン政府の不信感を示すように、モハン