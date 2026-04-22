俳優の堺雅人（52）が22日、TBSラジオ「こねくと」（月〜木曜後2・00）にゲスト出演し、子供に「申し訳ないことをした」と感じた出来事を語った。「リーガル・ハイ」（フジテレビ）や「半沢直樹」（TBS）などクセの強い役柄を演じることも多い。番組水曜パートナーのお笑いトリオ「東京03」飯塚悟志から「撮影が終わって家に帰ったらその役は抜けるものですか？」と聞かれると、「抜けてると思うんですけど…1回、圧の強い銀行