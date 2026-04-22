千葉県大網白里市の住宅で、母親とみられる遺体を遺棄したとして、62歳の女が逮捕されました。死体遺棄の容疑で逮捕されたのは、大網白里市の自称・画家、森玲子容疑者（62）で、3月中旬から4月20日までの間、自宅に女性の遺体を遺棄した疑いがもたれています。遺体は森容疑者の88歳の母親とみられ、近隣住民から「最近、様子を見ない」と相談を受けた、地域支援センターの職員が20日夕方、リビングで遺体を見つけました。森容疑者