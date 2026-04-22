映画『プラダを着た悪魔2』が公開を前に中国でボイコットの動きが起きている。中国人のキャラクター設定をめぐる人種差別論争が浮上したためだ。21日、中華網など中国メディアによると、17日に「20世紀スタジオ（20th Century Studios）」公式YouTubeチャンネルに投稿されたクリップ映像に中国系アシスタントのキャラクターが登場するが、このキャラクターの名前と描写が中国人を蔑む要素を含んでいるという批判がオンラインを中心