メッツの連敗が１２にまで伸びた。２１日（日本時間２２日）の本拠地ツインズ戦は３―３で迎えた９回、守護神デビン・ウィリアムズ投手（３１）が無死満塁のピンチを招くと、キーシャルに勝ち越し打を許し、ウォールナーに押し出し死球を与えて２失点。３―５と逆転負けを喫した。ＭＬＢ公式によると、１２連敗は球団史上６番目に長く、ワーストは１９６２年の１７連敗となっている。３回にリンドアの２号３ランで先制し、連敗