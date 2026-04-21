焼鳥屋チェーン「鳥貴族」を展開するエターナルホスピタリティジャパンが2026年4月21日、食べ飲み放題コース「トリキ晩餐会」の未就学児料金を誤請求したとして、「心より深くお詫び申し上げます」と公式サイトで謝罪した。「情報伝達の過程において齟齬があった」SNS上では、4月18日のThreads投稿が拡散していた。この投稿によれば、鳥貴族の店舗で「トリキ晩餐会」を利用したところ、未就学児は無料だと公式サイト上で案内されて