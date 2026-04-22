アメリカのトランプ大統領はイランとの停戦を延長すると発表しました。アメリカのトランプ大統領は21日、SNSへの投稿で、「どのような結果になるにしても、イランとの議論が終わるまで停戦を延長する」と表明しました。延長する具体的な期限は示しませんでした。トランプ氏は「イラン政府は深刻な分裂状態にある」と主張。パキスタンのムニール陸軍元帥とシャリフ首相から、「イラン側が統一した提案を示せるまで、攻撃を停止する