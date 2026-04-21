モデルで俳優の朝比奈彩さんは4月21日、自身のInstagramを更新。圧巻のスタイルが際立つコーディネートを公開しました。【写真】朝比奈彩の圧巻の美脚「甘めな感じで、素敵ですね」朝比奈さんは「4/25.26の2日間、HERNO青山店にて『Summer Notes』をテーマにしたスペシャルウィンドウが展開されるそうです皆様ぜひ行ってみてね」とつづり、7枚の写真を投稿。丈の長いシャツを着用した、シンプルなコーディネートです。ボトムスは