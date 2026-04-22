サッカーのイングランド２部リーグで２１日、レスターの３部リーグ降格が決まった。２試合を残して２４クラブ中２３位で、降格圏の２２位以下が確定した。この日行われたホームのハルシティ戦では一度は逆転したが、後半１８分に追いつかれ、２―２の引き分けに終わり、２シーズン連続の降格となった。レスターはＦＷ岡崎慎司（元日本代表）らがプレーした２０１５〜１６年シーズンに、イタリア人指揮官・ラニエリ監督の下、プ