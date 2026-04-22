法人税およそ4800万円を脱税したとして、東京・台東区のIT会社と社長が刑事告発されました。東京国税局から法人税法違反の疑いで刑事告発されたのは、東京・台東区のITのシステム開発などを行う「マイハート」と、中国籍の胡雪嬌社長（31）です。関係者によりますと、胡社長は架空の外注費を計上するなどして2024年2月までの2年間におよそ1億8900万円の所得を隠し、法人税およそ4800万円を脱税した疑いがもたれています。胡社長は