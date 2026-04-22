東海道新幹線で22日朝、車両の屋根にあるパンタグラフに鳥が衝突し、ダイヤが大幅に乱れました。 JR東海によりますと、午前7時21分に新大阪駅を出て東京駅に向かう「のぞみ316号」のパンタグラフに鳥が衝突しました。 新大阪駅の駅員がパンタグラフを確認したところ異常がなかったため発車しましたが、鳥の死骸が見つからなかったことから、名古屋駅で再度点検し、屋根の上で見つかったということです。 この点検